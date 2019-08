Höchenschwand

Kühe sterben bei Stallbrand nach Blitzeinschlag

06.08.2019, 06:15 Uhr | dpa

Ein Blitzschlag hat einen Stall auf einem Bauernhof in Höchenschwand (Kreis Waldshut) in Brand gesetzt. Beim Zusammensturz des Dachstuhls seien am frühen Dienstagmorgen rund 20 Kühe getötet worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Dachstuhl demnach bereits lichterloh. Die Gefahr für die Einsatzkräfte sei zu groß gewesen, um die Kühe noch vor Einsturz des Gebäudes aus dem Stall zu holen, sagte der Sprecher. Die Kräfte waren noch am Morgen mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.