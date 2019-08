Halle (Saale)

Männer schießen mit Gasdruckpistole auf Karton

06.08.2019, 08:03 Uhr | dpa

In Halle haben drei Männer auf einer Straße mit einer Gasdruckpistole mehrfach auf einen Karton geschossen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei in Halle am Dienstagmorgen mitteilte. Ein Zeuge alarmierte die Beamten am Montagabend. Sie beschlagnahmten die Waffe vor Ort. Gegen die drei Männer im Alter von 26, 28 und 30 Jahren wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.