Hamburg

Beiersdorf legt weiter zu: Wachstum schwächt sich etwas ab

06.08.2019, 10:00 Uhr | dpa

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Geschäften im Konsumgüterbereich, einer Übernahme in der Klebstoffsparte Tesa sowie positiven Wechselkurseffekten. Allerdings schwächte sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal etwas ab. Das lag an einem abflauenden Wachstum des Konsumgütergeschäfts in Europa. Den Gewinn konnten die Hamburger in den ersten sechs Monaten steigern. Nach Steuern verdiente Beiersdorf mit 417 Millionen rund 10 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Die Erlöse stiegen im ersten Halbjahr um 6,2 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Konsumentengeschäft mit den Marken Nivea, Eucerin oder La Prairie profitierte von guten Geschäften in den Regionen Amerika sowie Afrika/Asien/Australien.

In Europa hingegen schwächte sich das Wachstum ab. Während Deutschland und Österreich den Angaben zufolge deutlich wuchsen, blieben die Umsätze in Frankreich und Großbritannien unter dem Vorjahresniveau. Das europäische Geschäft, das durch einen hohen Wettbewerbsdruck gekennzeichnet ist, trägt weiterhin den größten Anteil zum Umsatz bei.

Die Klebstoffsparte Tesa entwickelte sich solide. Dabei wuchsen sowohl das Industrie- wie auch das Endkundengeschäft. In der Region Amerika gingen die Umsätze jedoch zurück - Hintergrund sind sinkende Erlöse im Zusammenhang mit der derzeit schwächelnden Autoindustrie.

Beiersdorf hatte hohe Investitionen angekündigt, um das Wachstum in der wettbewerbsintensiven Branche anzukurbeln. In die Erweiterung der Produktpalette sowie in Kapazitäten und technologische Entwicklungen sollen jährlich 250 bis 350 Millionen Euro gesteckt werden. Dafür nimmt der Konzern auch vorübergehend Einbußen bei der Rendite in Kauf. Die Ergebnisse der ersten sechs Monate zeigten, das Beiersdorf auf dem richtigen Weg sei, sagte Konzernchef Stefan De Loecker.