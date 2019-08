Darmstadt

Mann löst Polizeieinsatz in Darmstädter Innenstadt aus

06.08.2019, 11:27 Uhr | dpa

Ein 52-Jähriger hat am Dienstag in der Innenstadt von Darmstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Bei ersten Alarmierungen gaben Zeugen an, dass der Mann mit einem Messer Passanten bedrohte, wie die Polizei mitteilte. Sofort seien mehrere Streifenwagen ausgerückt. Der 52-Jährige sei festgenommen worden, verletzt wurde niemand. Den ersten Ermittlungen zufolge richtete der Festgenommene nach einem Beziehungsstreit seine Aggression gegen seine Ehefrau. Die genauen Hintergründe seien jedoch noch unklar. Mit einem Strafverfahren müsse der 52-Jährige in jedem Fall rechnen. Derzeit sei er im Polizeigewahrsam.