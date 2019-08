Saarbrücken

Bouillon will sozialen Wohnungsbau verstärken

06.08.2019, 12:52 Uhr | dpa

Der saarländische Innen- und Bauminister Klaus Bouillon (CDU) will den sozialen Wohnungsbau "auf neue Füße stellen und einen echten sozialen Wohnungsbau kreieren". Für fünf neue Sonderprogramme stünden insgesamt noch 60 Millionen Euro aus Bundesmitteln zur Verfügung, kündigte er am Dienstag in der Staatskanzlei an.

"Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir tatsächlich den Familien helfen können", sagte Bouillon. Für ihn sei "gesellschaftspolitisch das größte Problem in Deutschland", dass Familien mit wenig Geld und auch guter Mittelstand kaum noch Möglichkeit hätten, eigenen Wohnraum zu schaffen. Hinzu käme, dass die Mieten in Ballungsräumen "exorbitant hoch" seien.

Statt Zinszuschüssen soll es künftig "echte Zuschüsse" geben, vor allem für junge Familien. Private können zudem bis zu 25 000 Euro für einen Abriss erhalten. Weitere Unterstützung sagte der Minister für die Schaffung neuer Sozial- und Studentenwohnungen zu. Davon könnten auch Wohnungsbaugesellschaften und Kommunen profitieren.