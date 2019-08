Berlin

GEW zur Situation an Schulen: "Keine Beschönigungen mehr"

06.08.2019, 13:17 Uhr | dpa

Angesichts massiver Probleme an Berliner Schulen wie dem Mangel an ausgebildeten Lehrern und Defiziten bei der Qualität fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) den Senat zum Handeln auf. "Die Situation ist dramatisch, aus der Bildungsverwaltung hören wir jedoch nur Beschönigungen", erklärte GEW-Landeschef Tom Erdmann am Dienstag. "Lösungsvorschläge vermissen wir."

Zugespitzt habe sich die Lage durch neueste Meldungen, wonach in zwei Jahren mehr als 20 000 Schulplätze fehlen könnten. Das habe Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in der Vorwoche noch kurz vor dem Start des Schuljahres mit keinem Wort erwähnt. Nötig sei ein "Krisengipfel", um mit allen Beteiligten nach Lösungen zu suchen. "Es müssen alle Daten, Zahlen und Fakten auf den Tisch", so Erdmann.

Auch CDU-Landeschef Kai Wegner und FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja machten sich für einen Bildungsgipfel stark. "Der Senat und Senatorin Scheeres versündigen sich an den Zukunftschancen für junge Menschen", sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. Czaja schlug als Termin den 15. August vor, den Tag der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses nach der Sommerpause. Diese könne am Nachmittag unterbrochen werden.

"Ohnehin sind Senatoren, Staatssekretäre und Abgeordnete aller Fraktionen an diesem Tag im Parlament, so dass schonungslos mit Gewerkschaften, Eltern- und Schülervertretung eine Bestandsaufnahme gemacht und die nächsten Handlungsschritte gemeinsam festgelegt werden können", so Czaja. "Wir brauchen einen verlässlichen Fahrplan, der den Weg aus der Bildungssackgasse aufzeigt."