Leipzig

7,5 Milliarden Euro für Projekte in und um Leipzig

06.08.2019, 14:07 Uhr | dpa

Gut 7,5 Milliarden Euro werden aktuell in der Wirtschaftsregion Leipzig in mehr als 100 Projekte investiert. Etwa die Hälfte der Vorhaben wird bereits realisiert, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Leipzig am Dienstag mitteilte. Dazu zählen unter anderem der Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle und viele Projekte im Leipziger Wohnungs- und Hotelbau. Andere Vorhaben wie der Aufbau einer Agentur für Cybersicherheit befinden sich noch in der Planung oder stehen kurz vor der Umsetzung, hieß es.

Die IHK Leipzig ist ein Interessenverband für etwa 67 000 Unternehmen in der Stadt Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Sie fasst jährlich Großprojekte ab einer Investitionssumme von etwa sieben Millionen Euro zusammen.