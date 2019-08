Maintal

Unbekannte zerstören erneut Skulptur am Mainufer

06.08.2019, 14:31 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) erneut eine der am Flussufer aufgestellten Skulpturen beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, richteten sie dabei einen Schaden von rund 400 Euro an. Den Ermittlungen zufolge verbogen sie eine Arbeit, die als Ersatz für eine im Februar gestohlene Skulptur aufgestellt worden war. Damals war aus einem mehrteiligen Ensemble der Initiative "Maintal macht mit" eine rund 2,20 Meter große Figur abgesägt und möglicherweise in den nahe gelegenen Main geworfen worden. Von ihr und den Tätern fehlt bislang jede Spur.