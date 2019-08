Flensburg

Bankräuber von Böklund zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

06.08.2019, 14:48 Uhr | dpa

Ein 29 Jahre alter Mann, der in Böklund eine Bank überfallen hat, ist am Dienstag vom Landgericht Flensburg zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten wegen besonders schweren Raubes verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der geständige Mann am 31. Januar eine Sparkassenangestellte in der kleinen Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg mit einem Messer bedroht und rund 14 000 Euro erbeutet hat. Der Mann wurde am 2. Februar in seiner Geburtsstadt Berlin in einem Hotel festgenommen, wohin er nach der Tat mit seiner Familie gefahren war.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren beantragt. Die Verteidigung plädierte auf einen minder schweren Fall und forderte eine Haftstrafe von nicht mehr als zweieinhalb Jahren. Gegen das Urteil kann binnen einer Woche Revision eingelegt werden.