Berlin

Senator: Finanzieller Spielraum Berlins wird enger

06.08.2019, 14:51 Uhr | dpa

Der finanzielle Spielraum Berlins wird in den kommenden Jahren enger. Ab 2022 werde es daher nötig sein, die Investitionen auf dem dann erreichten Niveau von 2,5 Milliarden Euro jährlich zu deckeln, kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag an. Dazu müssten bei den Ausgaben im Haushalt verstärkt Schwerpunkte gesetzt werden. Zudem werde es nicht mehr soviel Zuwachs beim Personal geben. Kollatz betonte, dass die Ausgaben des Landes auch in Zukunft wachsen - allerdings nicht mehr so stark wie zuletzt. Als Gründe nannte er eine Eintrübung der Konjunktur, geringere Wachstumsraten bei den Steuereinnahmen und die Schuldenbremse.