Autohof nahe A38 wegen Gasaustritts gesperrt

06.08.2019, 14:54 Uhr | dpa

Weil dort Gas austrat, ist ein Autohof in Sangerhausen nahe der Autobahn 38 am Dienstag gesperrt worden. Das Gebäude des Autohofs, dessen Zufahrt und die angrenzenden Lastwagen-Stellflächen des Parkplatzes seien evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Als Ursache für den Gasaustritt wurde ein technischer Defekt angegeben. Der Betreiber der Anlage habe die Reparatur bereits in Auftrag gegeben. Wie lange der Autohof gesperrt sein würde, konnte zunächst nicht gesagt werden.