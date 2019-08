Halle (Saale)

Interkulturelle Woche 2019 wird in Halle eröffnet

06.08.2019, 16:27 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Zusammen leben, zusammen wachsen" stehen in diesem Jahr rund 5000 Veranstaltungen in 500 deutschen Städten während der Interkulturellen Woche. Diese beginnt bundesweit im September (22./23.9.) mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Fest in Halle, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Die Interkulturelle Woche geht auf eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie zurück. Sie gibt es seit 1975. Anliegen sei es, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen direkt miteinander ins Gespräch kommen.