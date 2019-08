Lingen (Ems)

Radfahrer von Auto erfasst: tot

06.08.2019, 17:48 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist in Lingen im Emsland bei einem Unfall ums Leben gekommen. Beim Überqueren einer Bundesstraße sei der Mann von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einsatzkräfte versorgten den Radfahrer. Er starb aber noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der Mann habe keine Ausweisdokumente bei sich getragen. Die Ermittlungen dauern an.