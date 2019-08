Schwerin

Straßenalleen sollen über Ländergrenzen gepflegt werden

06.08.2019, 17:48 Uhr | dpa

An der deutsch-polnischen Grenze ist ein Projekt zum Schutz von Straßenalleen gestartet. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald und in der polnischen Woiwodschaft Westpommern sollen Pflege- und Schutzmaßnahmen für 26 Kilometer der wertvollsten Alleen entwickelt werden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Mitarbeiter von Straßenverwaltungen sowie Anwohner sollen auf Studienreisen und Schulungen in der Pflege von Alleen weitergebildet werden.

Vorgesehen sei auch die Anpflanzung einer grenzüberschreitenden Allee zwischen Blankensee (Vorpommern-Greifswald) und Buk (Kreis Police) mit 100 Bäumen. Die Gesamtkosten betragen mehr als eine Million Euro. Das Wirtschaftsministerium steuert knapp 877 000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bei.