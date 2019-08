Leipzig

Mehr Wohnungen in Sachsen gebaut

06.08.2019, 17:50 Uhr | dpa

In Sachsen sind 2018 mehr neue Wohnungen als im Vorjahr gebaut worden. Gut 8100 Objekte seien entstanden, teilte der Bauindustrieverband Ost am Dienstag mit. Das seien sachsenweit knapp 800 Einheiten mehr als noch 2017. Ein Plus von fast 70 Prozent gab es demnach mit gut 1900 neugebauten Wohnungen in Leipzig.

Stattdessen ging die Zahl der neuen Objekte in Chemnitz und Dresden zurück. Etwa 2100 Einheiten wurden den Angaben nach in der Landeshauptstadt gebaut - ein Minus von etwa 6 Prozent. Chemnitz verzeichnete sachsenweit den größten Rückgang. Mit mehr als 375 neuen Wohnungen entstanden dort gut ein Fünftel weniger als noch 2017.

Obwohl die Zahl der Neubauten im Vergleich zum Vorjahr insgesamt stieg, ist der Bedarf an neuen Wohnungen laut Bauindustrieverband nicht gedeckt. Er gehe von jährlich 13 000 benötigten Objekten aus, hieß es.