Erfurt

Drei Thüringer Bibliotheken erhalten Qualitätssiegel

06.08.2019, 18:49 Uhr | dpa

Nach der Stadtbibliothek Eisenach dürfen sich nun drei weitere Einrichtungen in Thüringen "Erlesene Bibliotheken" nennen. Thüringens Kulturminister und Chef der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), übergab die entsprechenden Urkunden am Dienstag an die Stadtbibliotheken in Schleiz, Nordhausen und Rudolstadt. Nach Angaben der Staatskanzlei handelt es sich um ein Qualitätssiegel, das Bibliotheken bekommen, wenn sie sich unter anderem in den Bereichen Strategie und Dienstleistungsangebot, Öffentlichkeitsarbeit, digitale Angebote und technische Ausstattung überprüfen lassen.

Hoff betonte, dass öffentlichen Bibliotheken eine große Bedeutung zukomme. "Als Orte der Information, der Bildung und der Begegnung bieten sie ein nicht-kommerzielles und weitgehend barrierefreies Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger - unabhängig von Herkunft, Bildung, Geldbeutel, Alter und Geschlecht", erklärte Hoff.

Die nun ausgezeichneten Bibliotheken müssen sich in fünf Jahren erneut überprüfen lassen, wenn sie ihr Siegel behalten wollen. Die Stadtbibliothek Eisenach wurde bereits im November 2017 ausgezeichnet.