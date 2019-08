Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt leiht Tuta nach Belgien aus

06.08.2019, 20:04 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verleiht den brasilianischen Innenverteidiger Tuta an den belgischen Erstligisten KV Kortrijk. Das teilten die Hessen am Dienstagabend mit. Der 20-Jährige unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 ohne Kaufoption. Tuta war in der Winterpause vom FC São Paulo zur Eintracht gekommen. "Im letzten halben Jahr hat sich Tuta sehr gut entwickelt - auf und neben dem Platz. Wir sind sehr mit ihm zufrieden und sehen ihn perspektivisch bei uns. Jetzt ist es für ihn aber erst einmal wichtig, dass er auf möglichst gutem Niveau Spielpraxis sammelt", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.