Wetter in Berlin und Brandenburg: heiter bis wolkig

07.08.2019, 08:57 Uhr | dpa

Der Berliner Fernsehturm spiegelt sich in der Fassade des Park Inn Hotels am Alexanderplatz. Foto: Christoph Soeder/Archivbild (Quelle: dpa)

In Berlin und Brandenburg wird es in den nächsten Tagen heiter bis wolkig bei Temperaturen bis zu 29 Grad. Für den Donnerstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedoch noch ein geringes Gewitterrisiko zwischen Prignitz und Uckermark an. Im Süden des Landes soll es aber trocken bleiben. Die Maximalwerte liegen dabei zwischen 23 und 27 Grad. Auch der Freitag soll laut Prognosen zunächst heiter werden. Ab den Nachmittagsstunden könnten von Westen her dann mehr Wolken aufziehen, mit Niederschlag sei aber nicht zurechnen. Es bleibe demnach überwiegend trocken bei Werten bis zu 29 Grad. Wie aus dem Online-Wettertrend des DWD für Berlin und Brandenburg hervorgeht, könnte am Samstag dann die 30-Grad-Marke erreicht werden.