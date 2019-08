Leipzig

Toter Mann in Leipzig gefunden

07.08.2019, 09:08 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Leipzig am frühen Mittwochmorgen einen toten Mann gefunden. Ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden, wie die Staatsanwaltschaft in Leipzig mitteilte. Die Leiche wurde in der Georg-Schumann-Straße gefunden. Wer der Mann ist und wie er ums Leben kam, war zunächst unklar. Auch ob er etwa auf der Straße oder in einem Haus gefunden wurde, teilte die Polizei nicht mit. Laut "Tag24" soll der Mann bei einer Schießerei getötet worden sein. Die Polizei und die Staatsanwalt wollten das nicht bestätigen.