Berlin

Julianne Moore lobt Berliner für ihren Style

07.08.2019, 13:32 Uhr | dpa

US-Schauspielstar Julianne Moore (58) hat die deutschen Hauptstädter für ihre Outfits gelobt. "In Berlin sieht man viele, die wahnsinnig stylish wirken - als würde die Schönheit mancher Prachtbauten und der Statuen auf sie abfärben", sagte die Oscar-Preisträgerin ("Still Alice") der Zeitschrift "Madame" (Mittwoch). Über ihre privaten Kleidungsvorlieben verriet Moore: "In den Ferien kann ich einen Monat nur in kurzen Hosen unterwegs sein."

Auf ihrem Instagram-Account hingegen präsentiert sich die Schauspielerin eher im klassisch-schicken Dress bei Veranstaltungen oder als Aktivistin gegen Waffengewalt. Wie einige ihrer Schauspielerkollegen die sozialen Medien nutzen, stört Moore gewaltig: "Das sind die Schlimmsten, die zeigen ständig ihr ach so aufregendes Leben!"