Halle (Saale)

Thüringer Pendler: Hessen und Bayern sind wichtigste Ziele

07.08.2019, 13:43 Uhr | dpa

Die Nachbarländer Hessen und Bayern bleiben für Thüringer Pendler die wichtigsten Ziele. Die Zahl der Menschen, die aus Thüringen in andere Bundesländer zur Arbeit fahren, veränderte sich im vergangenen Jahr kaum, wie aus Daten der Landesarbeitsagentur hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Demnach gab es zum Stichtag Ende Juni vergangenen Jahres 125 227 Auspendler - 0,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten von ihnen verließen den Freistaat, um in Bayern (27,2 Prozent) und in Hessen (17,7) Prozent zu arbeiten.

Den Angaben zufolge stieg dagegen die Zahl der Einpendler in den vergangenen Jahren kontinuierlich: 69 558 Menschen verließen ihren Wohnort in einem anderen Bundesland, um in Thüringen zu arbeiten - 213 mehr als im Vorjahr. Die meisten von ihnen kamen aus Sachsen. Laut Landesarbeitsagentur erhöhte sich das Niveau der Einpendler nach Thüringen in den vergangenen zehn Jahren um knapp 45 Prozent.

"Der Trend zeigt: Die Attraktivität Thüringens als Arbeits- aber auch als Wohnort hat in den letzten Jahren zugenommen", erklärte Kay Senius, Chef der Landesarbeitsagentur. Nun müsse diese Entwicklung weiter vorangetrieben und gesteigert werde - etwa durch eine positive Lohnentwicklung und die Vermarktung bereits vorhandener beruflicher Perspektiven und Karrieremöglichkeiten.