Düsseldorf

Kinder in Not: Über 13 000 Inobhutnahmen in NRW

07.08.2019, 14:59 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Jugendamt" ist auf einem Schild zu lesen. Foto: Arno Burgi/zb/Archvbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der Fälle von Minderjährigen, die vom Jugendamt aus ihren Familien genommen werden müssen, ist in Nordrhein-Westfalen von 2016 auf 2017 stark gesunken. Im Zehnjahresvergleich weisen die Fallzahlen allerdings einen enormen Zuwachs auf. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort des NRW-Familienministeriums auf eine Oppositionsanfrage aus dem Düsseldorfer Landtag hervor. Laut amtlicher Kinder- und Jugendhilfestatistik wurden 2017 in NRW insgesamt 13 484 Inobhutmaßnahmen als vorläufige Schutzmaßnahmen der Jugendämter vollzogen. Ein Jahr zuvor hatte diese Zahl mit 22 193 Fällen wesentlich höher gelegen. Jüngere amtliche Daten gibt es nach Angaben des Ministeriums noch nicht. Im Vergleich zu 2008 stiegen die Fallzahlen in NRW um über 44 Prozent. Die Daten geben nicht die Kopfzahl der betroffenen Kinder wieder. Die Jahressumme der Fälle kann auch Minderjährige umfassen, die mehrfach in Obhut genommen werden mussten.

