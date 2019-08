Frankfurt am Main

77-Jähriger widersetzt sich Polizei: Bewährungsstrafe

07.08.2019, 15:04 Uhr | dpa

Ein Mann hat laut Gericht an einer Unfallstelle Polizei-Anweisungen ignoriert - und mit seinem Fahrzeug einen Beamten verletzt: Das Amtsgericht Frankfurt verurteilte den 77-Jährigen am Mittwoch zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten. Das Gericht ging von gefährlicher Körperverletzung und einem Angriff auf Vollstreckungsbeamte aus. Zusätzlich wurde eine Führerscheinsperre von neun Monaten festgelegt.

In der Nähe des Mainufers in Frankfurt-Sachsenhausen musste die Polizei im Juli vergangenen Jahres eine Unfallstelle absichern. Der Rentner weigerte sich, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten und einen Umweg einzuschlagen. Stattdessen ließ er sich in eine lautstarke Auseinandersetzung ein. Als ein Polizist mit dem Arm durch die Seitenscheibe griff, um den Zündschlüssel abzuziehen, riss der Fahrer das Lenkrad herum und gab Gas. Der Beamte wurde kurz mitgerissen und an Rücken und Knie verletzt.

Vor Gericht zeigte er sich uneinsichtig und gab nur knappe Angaben. Die Polizeibeamten wollte er nicht als solche wahrgenommen haben, obwohl sie Uniform und Schutzwesten getragen hatten. Das Gericht verhängte schließlich die Bewährungsstrafe, verzichtete aber auf die von der Staatsanwaltschaft geforderte Einziehung seines Autos, weil der ursprünglich angeklagte Vorwurf des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechtlich nicht nachzuweisen sei. Der Anklagevertreter hatte den Wagen als "Tatwaffe" bezeichnet, die dem Angeklagten weggenommen werden müsse. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.