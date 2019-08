Feldberg (Schwarzwald)

Borkenkäfer vermehrt sich auch auf mehr als 1000 Metern Höhe

07.08.2019, 15:09 Uhr | dpa

Mit steigenden Temperaturen und zunehmender Trockenheit breitet sich der Borkenkäfer auch am höchsten Berg in Baden-Württemberg, dem Feldberg im Südschwarzwald, aus. In dem Gebiet rund um den 1493 Meter hohen Gipfel vermehre sich der Käfer massenhaft und richte an Bäumen große Schäden an, sagte Forstminister Peter Hauk (CDU) bei einem Vor-Ort-Termin am Mittwoch. Der Feldberg ist die höchste Erhebung des deutschen Mittelgebirges. Er war von dem Schädling laut Forstbehörde bislang weitgehend verschont geblieben.

"Lange gingen die Forstexperten davon aus, dass die Gipfel der Mittelgebirge nur schwach vom Borkenkäfer befallen werden können. Hier seien die Temperaturen zu niedrig, um mehr als eine Generation zu entwickeln und die Fichten vital genug, um dem Käfer zu trotzen", sagte der Minister. Diese Hoffnung habe sich nun zerschlagen.

Selbst auf deutlich mehr als 1000 Metern über Meereshöhe sei der Borkenkäfer mittlerweile in der Lage, sich massenhaft zu vermehren und selbst vitale Fichten zu befallen. Wie am Feldberg gehe es überall im Land große Schäden durch den Borkenkäfer.