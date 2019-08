Frankfurt am Main

Commerzbank: Mehr Kunden und geringeres Kreditvolumen

07.08.2019, 16:01 Uhr | dpa

Die Commerzbank in Thüringen zeigt sich trotz eines Rückgangs bei Privatkrediten mit dem Neugeschäft zufrieden. Im ersten Halbjahr 2019 seien im Freistaat Darlehen in Höhe von 147 Millionen Euro an Bauherren und Konsumenten ausgereicht worden, teilte die Bank am Mittwoch mit. Das seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar vier Prozent weniger. Dennoch bewege sich damit die Nachfrage nach Krediten auf einem sehr hohen Niveau, hieß es.

Bei steigenden Baupreisen und einem immer knapper werdenden Angebot hätten Thüringer von Januar bis Juni dieses Jahres Immobilienfinanzierungen in Höhe von 102 Millionen Euro bei der Commerzbank abgeschlossen. Für größere Anschaffungen wurden den Angaben zufolge neue Ratenkredite in Höhe von 45 Millionen Euro ausgereicht.

Das Kreditvolumen für Firmenkunden sei auf hohem Niveau stabil. Bis Ende Juni wurden laut der Commerzbank 130 Millionen Euro an Unternehmen unter anderem für Investitionen ausgereicht. Die Anzahl der Privat- und Unternehmenskunden stieg im ersten Halbjahr laut der Bank um 3700 Neukunden auf jetzt mehr als 281 000. Das sei ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Commerzbank betreibt in Thüringen nach eigenen Angaben 26 Filialen und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter.