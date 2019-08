Weißkeißel

Hund tot aufgefunden: Verdacht auf Wolfsbiss

07.08.2019, 16:22 Uhr | dpa

In Ostsachsen nahe der Grenze zu Polen hat eine Frau ihren Hund tot hinter ihrem Grundstück gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, könnte das Tier in Weißkeißel (Landkreis Görlitz) von einem Wolf getötet worden sein. Das Kontaktbüro "Wolfsregion Lausitz" habe Untersuchungen dazu aufgenommen.