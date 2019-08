Kiel

Höhere Steuer auf Fleisch für Kieler Minister nicht genug

07.08.2019, 16:29 Uhr | dpa

Auf dem Weg zu mehr Tierwohl reicht aus Sicht des schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministers Jan Philipp Albrecht eine höhere Besteuerung von Fleisch nicht aus. "Es ist grundsätzlich an der Zeit, Fleisch ganz normal wie andere Lebensmittel auch zu besteuern", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Einen echten Fortschritt in Bezug auf Tierwohl und Klimaschutz sei aber nur zu erreichen, wenn die Landwirtschaftsbetriebe beim Preis belohnt werden, die qualitativ hochwertig arbeiten. Mit einer Steuererhöhung sei es nicht getan. "Wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft, strengere Düngeregeln und eine passgenaue EU-Agrarfinanzierung", sagte Albrecht.

Der Grünen-Agrarexperte Friedrich Ostendorff hatte der "Welt" (Mittwoch) gesagt: "Ich bin dafür, die Mehrwertsteuerreduktion für Fleisch aufzuheben und zweckgebunden für mehr Tierwohl einzusetzen". Von Bauern, Verbraucherschützern und aus mehreren Parteien kam Kritik. Bisher wird Fleisch wie die meisten Lebensmittel nur mit 7 Prozent statt den üblichen 19 Prozent besteuert. Eine höhere Besteuerung hatte der Deutsche Tierschutzbund wieder ins Gespräch gebracht.