"Seebrücke Hamburg" solidarisiert sich mit Bakéry Jatta

07.08.2019, 17:59 Uhr | dpa

"Seebrücke Hamburg" solidarisiert sich mit Bakéry Jatta. Bei dem 2015 aus Gambia geflüchteten Fußball-Profi des Zweitligisten Hamburger SV gibt es nach einem Bericht der "Sport Bild" Zweifel an seiner Identität. "Nicht Bakéry Jattas Identität sollte in Frage gestellt werden, sondern ein europäisches Asyl- und Migrationssystem, das keine Möglichkeiten der legalen Einreise kennt, sondern Menschen wie ihn auf lebensgefährliche Fluchtrouten zwingt", sagte Christoph Kleine von der "Seebrücke Hamburg". Die Organisation setzt sich für die zivile Seenotrettung, sichere Fluchtwege und die dauerhafte Aufnahme von Geflüchteten in Hamburg ein.

Jatta war 2015 aus Gambia nach Deutschland geflüchtet und lebte zunächst in der Nähe von Bremen. Seit 2016 ist der Stürmer beim HSV. Nach Angaben der "Sport Bild" könnte Jatta einen anderen Namen haben und älter als von ihm angeben sein. Er besitzt beim HSV noch einen Vertrag bis Juni 2024. Der DFB-Kontrollausschuss und das Bezirksamt Hamburg-Mitte prüfen den Fall. Die Deutsche Fußball Liga hat den HSV und den Spieler um eine Stellungnahme gebeten.

"Er hat die Flucht durch die Sahara und über das Mittelmeer überlebt und ist jetzt ein Hamburger wie wir alle. Statt einer kleinlichen Diskussion über seine Identität, die an der Realität auf den tödlichen Migrationsrouten völlig vorbeigeht, hat Jatta die Unterstützung seines Arbeitgebers und seiner Stadt verdient", sagte Kleine weiter. "Ebenso wie alle anderen Menschen, die in Hamburg angekommen und keine prominenten Fussballer*innen sind."