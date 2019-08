Neubrandenburg

Kunstsammlung erhält Geld für Ausstellungen

07.08.2019, 18:03 Uhr | dpa

Neubrandenburg (dpa/mv) - Die Kunstsammlung Neubrandenburg erhält in diesem Jahr vom Land 20 000 Euro aus dem Kulturfördertopf. In den Vorjahren seien es lediglich 3000 Euro gewesen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Mit den Geldern würden zwei Ausstellungen finanziert - eine zum 70. Geburtstag der Malerin Gabriele Schulz sowie eine Ausstellung des Schweizer Künstlers und Kabarettisten Ursus Wehrli, der in der Kunstsammlung auftreten soll.

Auf ihrer Sommertour überbrachte die neue Kulturministerin Bettina Martin (SPD) zudem einen Zuwendungsbescheid über eine Förderung in Höhe von 325 000 Euro aus dem Bundes-Programm "Investitionen in nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland" (InvestOst). Damit soll der Um- und Neubau der Klimaanlage finanziert werden. Die Stadt Neubrandenburg engagiere sich in gleicher Höhe, lobte Martin. Sie wurde vom Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert, begleitet.

Die Kunstsammlung Neubrandenburg umfasst aktuell rund 7500 Arbeiten vor allem zeitgenössischer Kunst. Sie ist seit 2003 in einem Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert untergebracht, das um einen modernen Anbau erweitert und zu einem Museumskomplex ausgebaut wurde.