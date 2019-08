Darmstadt

Frau entdeckt Königspython im Gebüsch

07.08.2019, 19:12 Uhr | dpa

Eine Passantin hat in einem Gebüsch im südhessischen Pfungstadt eine etwa einen Meter lange Würgeschlange entdeckt. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, handelte es sich dabei um eine Königspython. Die Beamten riefen am Mittwochnachmittag einen Schlangenfachmann zur Hilfe, der das Tier einfing und zunächst versorgen soll. Zunächst blieb unklar, wem die Python gehörte oder von wo sie möglicherweise ausgebüxt war. Königspythons zählen zu den Würgeschlangen. Sie sind nicht giftig. Die Schlangenart ist in West- und Zentralafrika beheimatet - und wird in Deutschland in so manchem Terrarium gehalten.