Köfering

Heißer Teer bei Unfall auf Fahrbahn verschüttet

07.08.2019, 19:35 Uhr | dpa

Köfering (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen in der Oberpfalz ist heißer Teer auf die Straße geflossen. Die zwei Lastwagen seien an einer Kreuzung in Köfering (Landkreis Regensburg) zusammengestoßen, einer von ihnen sei umgekippt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Ladung - der heiße Teer - habe sich auf der Fahrbahn verteilt. Die Bundesstraße 15 wurde zunächst gesperrt. Am Abend war vorerst nicht absehbar, wann die Straße wieder freigegeben werden kann. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.