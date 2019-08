Hamburg

Temporäre Fußgängerzone in Hamburg wird offiziell eröffnet

08.08.2019, 02:00 Uhr | dpa

Hamburg bekommt in der Innenstadt nahe des Rathauses vorübergehend eine Fußgängerzone. Die Kleine Johannisstraße, die Schauenburger Straße sowie Parkplätze am Dornbusch sind bis Ende Oktober für den Autoverkehr tabu. Am Donnerstag (11.00) Uhr wollen Bezirksamtsleiter Falko Droßmann, die Initiative "Altstadt für Alle!", Gewerbetreibende und Gastronomen im Quartier den "Stadtraum für Menschen" offiziell eröffnen. Er wurde seit dem 1. August hierfür eingerichtet. Der Lieferverkehr kann von 23.00 Uhr bis 11.00 Uhr die Geschäfte dennoch anfahren. Vorübergehend fallen 54 Parkplätze weg.

In den Straßenzügen werden Raum- und Sitzmöbel vom Hamburger Künstlerkollektiv LU’UM aufgestellt, mobile Kleingärten angelegt und Ballonskulpturen zu sehen sein. Die Anlieger wollen die freien Flächen für Außengastronomie und Veranstaltungen nutzen und hoffen auf eine Belebung in den Abendstunden. Eine große Fußgängerzone gibt es in der Innenstadt in der Spitalerstraße.

Die "Altstadt"-Initiative wurde 2016 gegründet und wird getragen durch die Patriotische Gesellschaft von 1765, die Evangelische Akademie der Nordkirche sowie die Gruppe "Hamburg entfesseln!". Sie setzt sich ein für eine "lebendige, lebenswerte und sozial vielfältige Stadt". Die Projektleitung hatte hervorgehoben, dass der Wunsch nach dieser weiteren Fußgängerzone aus der Gesellschaft heraus entwickelt worden sei, bevor die Bezirksversammlung zustimmte.

Auch anderswo machen sich fahrzeugfreie Straßen wieder breit: In Berlin hat ein Bündnis eine erste temporäre Spielstraße durchgesetzt. Im Stadtteil Kreuzberg wird bis Ende September mittwochs nachmittags eine Straße für den Autoverkehr gesperrt. Im Hamburger Stadtteil Ottensen soll es von September an testweise eine umfassendere Fußgängerzone geben, die von der Bezirksversammlung beschlossen wurde. Dort ist die Ottensener Hauptstraße zwischen Altonaer Bahnhof und Spritzenplatz bereits den Fußgängern vorbehalten.