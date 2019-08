Berlin

Wohnen und Mobilität: Tagung zu Gesellschaftsthemen

08.08.2019, 02:02 Uhr | dpa

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) steht am Rathaus auf dem Balkon über dem Rathausmarkt. Foto: D. Bockwoldt/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit einem Impulsvortrag zur urbanen Mobilität in Städten des 21. Jahrhunderts beteiligt sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute an einer Tagung (10.00) zu den aktuell herausfordernden gesellschaftlichen Themen Wohnen und Mobilität. Zu der Tagung hat die ZIA-Region Nord unter dem Motto "Immobilienwirtschaft, Mobilität und Du: Herausforderungen, Synergien, Geschäftsmodelle" eingeladen. In weiteren Vorträgen geht es unter anderem um die "verkehrliche Neuformatierung der Stadt" und "lebenswerte Quartiere durch neue Mobilität".