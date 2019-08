München

Söder will Bayern zum Vorzeigeland für Forscher machen

08.08.2019, 04:44 Uhr | dpa

Mit einem millionenschweren Förderprogramm für Forschung und Digitalisierung sowie einer großen Hochschulreform will Bayern um den technologischen Anschluss an die USA und China kämpfen. "Wir haben ein internationales Scouting durchgeführt, um zu erkunden, was im Rest der Welt bei den Themen künstliche Intelligenz und Robotik geplant wird. Das werden wir über den Sommer genau auswerten", sagte Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Bis zum Herbst werde dann eines der modernsten und größten Programme für Forschung und Digitalisierung in Deutschland entwickelt.

"Im Mittelpunkt steht künstliche Intelligenz, Robotik, Raumfahrt, Cleantech und Quantencomputing auf der einen Seite - auf der anderen Seite wird aber auch eine weitreichende Hochschulreform dazukommen, weil wir die Effizienz und Internationalität unserer Hochschulen massiv stärken wollen", betonte Söder. Die Hochschulen in Bayern müssten dringend weiterentwickelt und durch strukturelle Veränderungen modernisiert werden. Wie viel das den Freistaat am Ende kosten werde, müsse nun genau geprüft werden. "Wir überlegen, ob die bisherigen Mittel und die bestehenden Organisationsformen ausreichend effizient gestaltet waren", sagte Söder.