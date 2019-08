E-Scooter-Verleiher will bis Jahresende aktiv werden

08.08.2019, 05:32 Uhr | dpa

Bis zum Ende des Jahres könnte auch in Sachsen-Anhalt der App-Verleih von E-Scootern beginnen. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den größten Verleihern von E-Tretrollern hervor. Der Verleiher Voi verriet auf dpa-Anfrage: "Bis Ende des Jahres haben wir uns vorgenommen, in 30 bis 35 deutschen Städten vertreten zu sein, darunter natürlich auch Magdeburg und Halle an der Saale." Wann genau das Unternehmen aktiv werde, "hängt von Gesprächen mit der Stadt ab".

Eine offizielle Bestätigung für diesen Zeitplan blieb jedoch aus. Die Stadt Halle äußere sich "grundsätzlich" nicht zu Investitionsentscheidungen von Unternehmen und Gesprächen mit Investoren. Auch die Stadt Magdeburg bestätigte keinen konkreten Zeitplan.