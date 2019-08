Plauen

Autos prallen zusammen: Zwei Männer verletzt

08.08.2019, 06:26 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Autobahn 72 bei Plauen sind zwei Männer verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Autofahrer kam in ein Krankenhaus, ein 21-Jähriger wurde verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 24-Jährige am späten Mittwochabend an der Anschlussstelle Plauen-Ost auf die A72 in Richtung Leipzig auffahren. Aus zunächst ungeklärten Umständen geriet dabei sein Auto ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und stieß mit dem Auto des 21-Jährigen zusammen. Der Sachschaden wurde auf etwa 15 000 Euro geschätzt.