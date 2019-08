Ladenburg

Radfahrer fährt nachts ohne Licht und wird von Auto erfasst

08.08.2019, 07:27 Uhr | dpa

Bei einer nächtlichen Fahrradfahrt ohne Licht ist ein 35-Jähriger in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Auto zusammengekracht und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann habe dem Autofahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 35-Jährige trug nach ersten Erkenntnissen keinen Helm. Der 18 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens und seine drei Mitfahrer erlitten einen Schock. Beide Fahrzeuge seien massiv beschädigt worden.