Erlangen

Siemens Healthineers kauft für 1,1 Milliarden Dollar zu

08.08.2019, 07:31 Uhr | dpa

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers stärkt sein Geschäftsfeld Advanced Therapies mit einem Milliardenzukauf. Dazu übernimmt der Konzern das börsennotierte US-Unternehmen Corindus Vascular Robotics für insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar in bar, wie die Siemens-Tochter am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Corindus entwickelt, produziert und vertreibt robotergestützte Systeme für minimalinvasive Gefäßeingriffe. Die Transaktion soll Ende des Jahres abgeschlossen sein und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch Behörden und Aktionäre von Corindus.