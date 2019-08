Untergruppenbach

Unbekannte sprengen Geldautomaten: hoher Schaden

08.08.2019, 07:42 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in einer Bankfiliale in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) einen Geldautomaten gesprengt. Dabei sei ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Ob sie Bargeld entwenden konnten, war zunächst unklar.