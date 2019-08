Memmingen

Allgäuer Tierskandal: Kontrolle bei weiterem Großbauern

08.08.2019, 09:09 Uhr | dpa

Nachdem die Staatsanwaltschaft gegen zwei Betriebe aus dem Allgäu wegen Tierquälerei-Vorwürfen ermittelt, steht nun ein dritter Großbauer im Visier der Behörden. Das Veterinäramt kontrollierte am Mittwoch den Großbetrieb im Unterallgäu, bestätigte das Landratsamt am Donnerstag. Gegen den Rinderhalter lagen anonyme Hinweise wegen Verstößen in der Tierhaltung vor. Das Landratsamt Unterallgäu wollte zunächst keine Informationen zum Betrieb und keine Einschätzung zum Ausmaß der Verstöße bekanntgeben.

Vor einem Monat waren schwere Vorwürfe der Tierquälerei gegen einen der größten Milchviehbetriebe Bayerns mit rund 2850 Rindern bekannt geworden. Videoaufnahmen eines Tierrechtsvereins sollen zeigen, wie dort Kühe getreten und geschlagen oder mit einem Traktor durch einen Stall geschleift werden. Seither gingen vermehrt Hinweise der Tierquälerei beim Veterinäramt ein, die überprüft werden, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Unterallgäu.