Jena

Jenoptik hält an Wachstumsprognose fest

08.08.2019, 09:56 Uhr | dpa

Trotz durchwachsener Ergebnisse in der ersten Jahreshälfte rechnet der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik für 2019 weiter mit einem Wachstum. Für das Gesamtjahr werde ein Umsatz zwischen 850 und 860 Millionen Euro angepeilt, teilte das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag in Jena mit. Im ersten Halbjahr schlugen höhere Kosten und Investitionen zu Buche.

Das operative Ergebnis (Ebit) schrumpfte von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24,8 Prozent auf 32,2 Millionen Euro. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr mit 383,1 Millionen Euro leicht unter dem hohen Vorjahresniveau (384,7 Millionen Euro). Jenoptik hatte angekündigt, seine Militärtechnik-Sparte zu verkaufen, um sich auf sein Kerngeschäft mit Lasern, Messtechnik und optischen Systemen zu konzentrieren. Bestehende Exportverbote im Verteidigungsgeschäft erwiesen sich auch im ersten Halbjahr als Wachstumsbremse.