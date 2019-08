Halle (Saale)

EU-Agrarbudget: Schaf- und Ziegenhalter stellen Forderungen

08.08.2019, 10:37 Uhr | dpa

Vor dem Hintergrund der Verhandlungen über das EU-Agrarbudget der Jahre 2021 bis 2017 haben Sachsen-Anhalts Schaf- und Ziegenhalter jetzt einen Forderungskatalog verfasst. Der Zehn-Punkte-Plan wurde an das Landesagrarministerium und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft übermittelt, sagte der Geschäftsführer des in Halle ansässigen Landesschafzuchtverbandes, Hans-Jörg Rösler, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir mussten feststellen, dass zwar viel über uns, aber nicht mit uns geredet wurde", sagte Rösler.

Schaf- und Ziegenhalter nähmen in der Landwirtschaft als Kulturlandschafts-, Deich- und Biotoppfleger eine Sonderstellung ein, hieß es. Für eine wirtschaftlich tragfähige Schaf- und Ziegenhaltung müssten endlich gezielte Maßnahmen ergriffen werden.