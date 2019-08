Erfurt

Jäger erlegen weniger Wildschweine in Thüringen

08.08.2019, 12:13 Uhr | dpa

Trotz einer Abschussprämie haben Jäger zuletzt deutlich weniger Wildschweine in Thüringen erlegt. Zwischen April 2018 und März 2019 ging es rund 29 500 Wildschweinen an den Kragen, wie das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Das waren deutlich weniger als in der vorherigen Jagdsaison (knapp 42 000 Wildschweine).

Die Zahlen anderer erlegter Wildtierarten entsprachen demnach etwa den Werten der Vorjahre. Beim Rehwild stieg die Zahl der erlegten Tiere um zwei Prozent auf rund 40 100 Stück. Die Zahl der toten Waschbären lag bei knapp 10 800.

Jäger bekommen in Thüringen unter bestimmten Voraussetzungen eine Prämie von 25 Euro für jedes erlegte Wildschwein. Damit soll auch die Gefahr verringert werden, dass sich die Afrikanische Schweinepest in Deutschland ausbreitet.