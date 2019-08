Kiel

Wieder mehr Grundschüler im Norden

08.08.2019, 12:16 Uhr | dpa

Die Zahl der Grundschüler nimmt in Schleswig-Holstein wieder zu. Im neuen Schuljahr werden in den Klassen eins bis vier 102 200 Mädchen und Jungen lernen, 1,8 Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr. Die Zahlen nannte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag in Kiel. Demnach werden von Montag insgesamt 365 600 Schüler an den allgemeinbildenden und Berufsschulen erwartet. Das ist ein Rückgang von 0,7 Prozent. An den Schulen werden 23 345 Lehrer arbeiten. Zum Stichtag 1. August waren noch 259 Stellen unbesetzt. Allein in den vergangenen drei Tagen seien aber noch 50 weitere Lehrer eingestellt worden, sagte Prien.