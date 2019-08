Hirschaid

Frau stirbt an See

08.08.2019, 12:27 Uhr | dpa

Beim Zelten an einem See ist eine Frau gestorben. Die 49-Jährige sei nachts in Hirschaid im Landkreis Bamberg in eine "gesundheitliche Notlage" geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Bekannter hatte dies am frühen Mittwochmorgen bemerkt und den Notarzt auf eine Insel im Neubertsee gerufen. Die Frau starb noch vor Ort. Die Wasserrettung brachte sie von der Insel ans Ufer. Die genauen Todesumstände blieben erst einmal unklar.