Paderborn

Paderborner Selkos wechselt zu Panionios Athen

08.08.2019, 13:43 Uhr | dpa

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat den Vertrag mit seinem Nachwuchsspieler Philippos Selkos aufgelöst. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wechselt der 19 Jahre alte Stürmer zum griechischen Erstligisten Panionios Athen. "Wir danken Philippos für seinen Einsatz in Paderborn und wünschen ihm für die Fortsetzung seiner Karriere in seiner Heimat alles Gute und maximalen sportlichen Erfolg", sagte der Geschäftsführer Sport Martin Przondziono.