Kaiserslautern hofft auf Coup: Mainz "natürlich" Favorit

08.08.2019, 13:43 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hofft auf eine Überraschung im DFB-Pokal. Im Rheinland-Pfalz-Derby gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 wollen die Pfälzer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ihre Minimalchance nutzen und in die zweite Runde einziehen. "Natürlich ist Mainz als Erstligist der absolute Favorit, wir sind in der Underdog-Rolle. Aber meine Mannschaft darf nicht vor Ehrfurcht erstarren, sondern im Gegenteil, sie muss mutig bleiben", forderte FCK-Trainer Sascha Hildmann am Donnerstag.

Im ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften seit 2012 können die Roten Teufel auf die zahlreiche Unterstützung von den Rängen zählen. Über 40 000 Zuschauer werden auf dem Betzenberg erwartet. "Ich bin sicher, dass es sehr emotional wird", sagte der gebürtige Lauterer Hildmann, der von 2016 bis 2017 auch im Nachwuchsbereich der 05er beschäftigt war.

Eine wirkliche Derby-Atmosphäre ist in der Pfalz - ganz anders als in der Landeshauptstadt - aber noch nicht aufgekommen. "Elektrisieren tut dieses Spiel eher die Mainzer, von deren Seite wird es viel höher gehangen. Unsere Fans fiebern dem Derby gegen Mannheim deutlich mehr entgegen", erklärte Sport-Geschäftsführer Martin Bader.

Die personelle Lage hat sich beim viermaligen deutschen Meister entspannt. Angreifer Christian Kühlwetter ist nach überstandener Mandelentzündung ebenso wieder einsatzbereit wie Sommerneuzugang Simon Skarlatidis. Der Flügelspieler steht nach seiner auskurierten Knieverletzung erstmals im Kader.