Papenburg

Neues Meyer-Werft-Schiff dockt nächste Woche aus

08.08.2019, 16:53 Uhr | dpa

Die Meyer Werft rüstet sich für das Ausdocken eines neuen Kreuzfahrtschiffes. Voraussichtlich am 17. August solle die "Norwegian Encore" die Schiffbauhalle in Papenburg verlassen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Das Schiff ist mehr als 333 Meter lang und rund 41 Meter breit. Vorausgesetzt, die Wetterbedingungen sind für das Manöver in Ordnung, wird das Schiff schon am Morgen die Werfthalle verlassen. Die Emsüberführung in Richtung Nordsee ist für Ende September geplant. Im Hafen der Werft in Papenburg soll der Innenausbau des Schiffes fortgesetzt werden. Die "Norwegian Encore" wurde für die amerikanische Reederei Norwegian Cruise Line gebaut.

Für das Ausdocken muss zunächst ein bereits am Ausrüstungskai liegendes Schwimmteil eines anderen Schiffes an einen anderen Liegeplatz gebracht werden, um es anschließend in das frei werdende Baudock zu verlegen.