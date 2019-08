Salzwedel

Kleintransporterfahrer von eigenem Anhänger überholt

08.08.2019, 17:07 Uhr | dpa

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Donnerstag in Salzwedel von seinem eigenen Anhänger überholt worden. Der 67 Jahre alte Mann war gerade abgebogen, als plötzlich der Hänger an ihm vorbeirollte und gegen einen am Straßenrand abgestellten Pkw prallte, wie die Polizei mitteilte. Wie sich der Anhänger selbstständig machen konnte, blieb unklar. Der 67-Jährige gab an, er habe den Hänger ordnungsgemäß an seinen Kleintransporter angehängt und gesichert.