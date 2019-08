Gangkofen

Brand in Scheune mit Gießkanne bekämpft: Gabelstapler hilft

08.08.2019, 17:56 Uhr | dpa

Mit einem Gabelstapler hat ein Mann das brennende Auto seines Nachbarn aus einem Schuppen in Niederbayern geholt. Zuvor hatte der 69 Jahre alte Besitzer des Autos versucht, den Brand im Motorbereich mit einer Gießkanne zu bekämpfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen anschließend. Verletzt wurde bei dem Brand in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) niemand, der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.